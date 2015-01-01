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कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अच्छी खबर:जिला अस्पताल में जल्द हो सकेगी कोरोना की जांच, मशीनें लगना शुरू

दौसा11 मिनट पहले
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  • आरटीपीसीआर लैब चालू होने के बाद जल्द मिल सकेगी कोरोना जांच रिपोर्ट

बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बीच अच्छी खबर है। जिला अस्पताल में कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर लैब को तैयार किया जा रहा है। आरटीपीसीआर लैब के लिए अधिकांश मशीनें आ गई। शनिवार से लैब में मशीनें लगाना शुरू कर दिया है। इससे आरटीपीसीआर लैब जल्द चालू हो सकेगी।मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र भवन में बन रही आरटीपीसीआर लैब में दो बायो सेफ्टी केबिनेट लगा दिए। वहीं -80 डिग्री रेफ्रीजरेटर भी लगा दिए। वहीं दो सैंपल पास बॉक्स भी रख दिए हैं। एक रेफ्रीजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन भी लगा दी है। अब शेष मशीनें भी जल्द आएंगी। लैब में एसी भी लगाए जाएंगे। इसके लिए 16 एसी की मांग की है। कोरोना जांच के लिए डॉक्टर व स्टॉफ को प्रशिक्षण भी दिया गया है। पांच डॉक्टर व 4 स्टॉफ को एसएमएस अस्पताल जयपुर में प्रशिक्षण भी दे दिया। लैब का काम पूरा होते ही जिला अस्पताल में ही कोरोना की जांच होगी। अभी चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे जाते हैं। सैंपल की जांच रिपोर्ट दो-तीन दिन में आती है। दाैसा में ही आरटीपीसीआर लैब चालू होने के बाद 24 घंटे जांच रिपोर्ट जल्द मिल सकेगी।

जिले में अब तक लिए 40 हजार सैंपल

जिले में अब तक 40 हजार सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें अब तक 1803 कोरोना पॉजिटिव आए है। जिले में पहला सैंपल 5 मार्च को लिया गया था। मार्च में 87, अप्रैल में 1987, मई में 3632, जून में 4673, जुलाई में 5117, अगस्त में 11384, सितंबर में 5999, अक्टूबर में 6431 व नवंबर माह में अब तक 865 सैंपल लिए गए हैं।जल्द मिल सकेगी रिपोर्टजिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. सी. एल. मीणा का कहना है कि आरटीपीसीआर लैब में मशीनें लगाना शुरू कर दिया। करीब एक सप्ताह में लैब चालू हो जाएगी। लैब चालू होने के बाद जिला अस्पताल में ही कोरोना की जांच होगी। वहीं जांच रिपोर्ट भी जल्द मिल सकेगी।

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