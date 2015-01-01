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कोरोना वारियर्स का करेंगे सम्मान:जिला स्तरीय धन्वंतरि जयंती समारोह में आज कोरोना वारियर्स का करेंगे सम्मान

दौसा2 घंटे पहले
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जिले में पंचम आयुर्वेद दिवस व जिला स्तरीय धन्वंतरि जयंती समारोह का आयोजन 13 नवम्बर को आयुर्वेद उप निदेशक कार्यालय के योग हाल में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉ. सुधाकर शर्मा ने बताया कि समारोह में कलेक्टर पीयूष समारिया मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक रामजीलाल मीणा विशिष्ट अतिथि होगें व कार्यक्रम की अध्यक्षता उप निदेशक आयुर्वेद डॉ. सुधाकर शर्मा करेंगे। आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉ. सुधाकर शर्मा ने बताया कि समारोह में कोविड-19 के पोस्टर का विमोचन किया जाएगा तथा जिले में आयुर्वेद विभाग द्वारा कोरोना के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को कोरोना वारियर्स के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इनमें डॉ. सतीश चन्द मीणा, डॉ. हरीश शर्मा, डॉ. श्याम सुन्दर शर्मा, डॉ. सुरेश चन्द शर्मा, डॉ. रामगोपाल शर्मा, डॉ. बलवीर सिंह कुशवाह, डॉ. सम्पूर्णानन्द अवस्थी, दिलीप गुप्ता, प्रकाश चन्द सोनी, मोहन लाल गहलोत, ओमप्रकाश जांगिड, अल्पना दीक्षित, रामखिलाड़ी गुर्जर, गजानंद शर्मा, नरेन्द्र बैरवा, लक्ष्मीनारायण मौर्य, रामकेश मीणा, कमल सिंह, कजोड़ मल मीणा, नवल किशोर, सुनल कुमार शर्मा को सम्मानित किया जाएगा।

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