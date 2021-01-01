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कृषि कानून का विरोध:किसानों की मांग के लिए अब आर-पार की लड़ाई

दौसा4 घंटे पहले
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संयुक्त किसान संगठन दौसा द्वारा किसान बिलों के विरोध में 5 फरवरी को आयोजित विशाल किसान महापंचायत को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक दोसा चलो का नारे देकर किसानों से महापंचायत में पधारने का न्योता देकर आह्वान किय । ग्राम पंचायत काली पहाड़ी के बालाजी मंदिर में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता रामनिवास गागडिया ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन काले कानूनों का विरोध में अब किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी आर पार की लड़ाई के लिए उतर आई है।

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