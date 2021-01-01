पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भर्ती परीक्षा:रिजर्वेशन विंडो पर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की भीड़, कई निराश लौटे

दौसा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आम यात्रियों को टिकट बुक कराने के लिए कतार में घंटों तक जूझने के बाद भी कोई गारंटी नहीं की टिकट मिल ही जाएगा। यह समस्या विभिन्न भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के कारण पैदा हुई है, जो टोली के रूप में टिकट बनवाने के लिए सुबह 8 बजे विंडो खुलने से पहले ही कतार में खड़े हो जाते हैं। इसे देखते हुए आम यात्रियों की मांग है कि दूसरी विंडो खोली जाए या अभ्यर्थियों की अलग लाइन लगाई जाए। इससे बारी-बारी से अभ्यर्थी और आम यात्री टिकट बनवा सके।अभ्यर्थियों को रेल निशुल्क टिकट देती है। यह भी भीड़ का एक बड़ा कारण है। अभ्यर्थियों को दौसा से सीधी ट्रेन नहीं मिलती तो वे जयपुर, गंगापुर सिटी, महावीरजी या भरतपुर से गंतव्य जगह का टिकट देने की मांग करते हैं। इससे विंडो पर बैठे क्लर्क को कंप्यूटर में देखने में काफी समय लगता है। कुछ युवा तो मजाक के मूड में दिखाई देते हैं, जो बार-बार पूछताछ कर विंडो क्लर्क का टाइम खराब करते हैं। अभ्यर्थियों की भीड़ ज्यादा होने से लाइन में गड़बड़ी करते हैं और देरी से आने वाले साथी अभ्यर्थियों को झूठ बोलकर कतार में घुसा लेते हैं। यह देखने के बावजूद आम यात्री माथा फोड़ी से बचना चाहते हैं, क्योंकि संख्या बल में अभ्यर्थियों का दबदबा रहता है। आम यात्रियों की मांग जायज है, जिन्हें पूरा भाड़ा देने के बावजूद टिकट के भारु मशक्कत करनी पड़ती है।अलग-अलग लाइन की व्यवस्था कराएंगे आम लोगों की परेशानी को दैनिक भास्कर ने स्टेशन अधीक्षक सुपरवाइजर गिर्राज प्रसाद मीणा के सामने उठाई और दूसरी विंडो या अलग कतार लगाने की मांग की। इस पर स्टेशन अधीक्षक मीणा ने कहा कि दूसरी विंडो खोलना संभव नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी और आम यात्रियों की अलग-अलग लाइन लगाने की व्यवस्था मैं क्या दूंगा। स्टेशन के बिग बाॅस के आश्वासन को देखते हुए सोमवार यानी आज से अलग अलग कतार वाली व्यवस्था लागू हो जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser