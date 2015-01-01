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मनमर्जी - कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां:बिना अनुमति लगे हाट बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां

दौसा17 मिनट पहले
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  • न दुकानदारों ने मास्क लगाए, न ग्राहकों ने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं

ग्राम पंचायत बड़ागांव मुख्यालय पर प्रशासन की अनुमति बिना आयोजित हाट बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से जारी की गई कोविड-19 के तहत गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई।हाट बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़ सहित सामान बेचने आए दुकानदारों ने ना तो मुंह पर मास्क लगा रखे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही थी। जिससे कोरोना संक्रमण को बढ़ावा नजर आया। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बिना राज्य सरकार व प्रशासन की अनुमति बिना बाहर से आए दुकानदारों ने हाथ बाजार संचालित कर लिया हाट बाजार में ना तो दुकानदारों द्वारा राज्य सरकार की गाइड की पालना की गई और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई नाही करवाई गई। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अब तक कोरोना मरीजों की नग्णय संख्या रही है कस्बे में एक भी कोरोना पाजिटिव का मरीज अब तक नहीं आया है। कस्बा सहित आसपास की ढाणियां पूरी तरह कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रही है लेकिन अचानक हॉट बाजार लग जाने के कारण बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने का अंदेशा बना हुआ है। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि शीघ्र ही बिना अनुमति लगाए जा रहे हाट बाजार को नहीं रुकवाया गया तो मजबूरन लोगों को आंदोलन का रुख अपनाने को विवश होना पड़ेगाः। ग्राम विकास अधिकारी चंद्रशेखर परेवा का कहना है कि पंचायत मुख्यालय पर बिना अनुमति हाट बाजार लगाए जाने की मुझे जानकारी नहीं है यदि बिना अनुमति हाट बाजार लगाया गया है तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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