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बिजली कनेक्शन काटे:बकाया जमा नहीं कराने वालों के बिजली कनेक्शन काटे

दौसा5 घंटे पहले
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जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. दौसा की ओर से बकाया वसूली के लिए चलाए गए अभियान के तहत बकाया राशि जमा नहीं कराने पर टीमों ने गुरुवार को 25 बिजली कनेक्शन काट दिए।एईएन रामनरेश मीणा ने बताया कि बकाया राशि की वसूली के लिए शहर में 15 टीमें लगा रखी है। टीमों ने 200 उपभोक्ताओं से चार लाख 50 हजार रुपए जमा किए। बकाया राशि जमा नहीं कराने पर शहर में 25 बिजली कनेक्शन काट दिए। इन उपभोक्ताओं में 2 लाख 50 हजार रुपए बकाया हैं। उन्होंने बताया कि पांच हजार रुपए से अधिक बकाया राशि होने पर बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। बकाया राशि की वसूली के लिए अभियान जारी रहेगा।

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