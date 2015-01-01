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खुशियों की शाॅपिंग:दैनिक भास्कर खुशियों की शाॅपिंग के पुरस्कार मिलने पर खिले विजेताओं के चेहरे

दौसा18 मिनट पहले
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दैनिक भास्कर के खुशियों की शाॅपिंग के विजेताओं को पुरस्कार वितरण गुरुवार को भास्कर कार्यालय में किया गया। पुरस्कार पाकर विजेताओं के चेहरे खिल उठे। गोकुलधाम के विश्वेश शर्मा व दीपिका शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष निशा नागर ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में मिक्सर ग्राइंडर ज्यूसर कौशल मीणा को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार डिनर सैट नीतू को प्रदान किया। जबकि तृतीय पुरस्कार चांदी के सिक्के अर्चना गुप्ता, महेन्द्र सिंह गुर्जर, ओम प्रकाश गुप्ता, बृजमोहन मीना, राजेश मीना को दिए। चतुर्थ पुरस्कार राजेश जैमन, राम बाबू सैनी, कैलाशी मीना, शिव कुमार, विक्रम गुर्जर, जगदीश प्रसाद सैनी व सोहन लाल बैरवा को एवं पंचम पुरस्कार नवीन कुमार बैरवा, वसीम अकरम, अभिषेक शर्मा, विजेता सिंह, नवीन तिवारी, सुनिल कुमार, मुकेश कुमार मीना, ममता मीना, नरेन्द्र कुमार विजय, साधना मीना, प्रीती स्वामी को प्रदान किए। इस दौरान ठाकुर एडविजन के डायरेक्टर देवेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के मार्केटिंग मैनेजर कुलदीप शर्मा, एसएमडी प्रभारी प्रकाश शर्मा आदि मौजूद थे।

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