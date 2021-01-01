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महासंघ की बैठक:दौसा: एससी एसटी महासंघ की बैठक में चुनाव कार्यक्रम तय

दौसा5 घंटे पहले
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अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा की बैठक रविवार को कार्यालय में जिला अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तहसील इकाइयों के निर्वाचन करवाने का निर्णय लिया गया। जिले की सभी तहसीलों के चुनाव दो चरणों में करवाए जाने पर सहमति बनी। जिसमें प्रथम चरण में दौसा, लवाण, नांगल राजावतान, लालसोट, रामगढ़ पचवारा में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। दौसा में 21 फरवरी, नांगल राजावतान के चुनाव 7 मार्च, लालसोट , लवाण व रामगढ़ पचवारा के चुनाव 4 अप्रैल को किए जाएंगे। सिकराय व बसवा तहसील के चुनाव 18 अप्रैल को करवाए जाएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के द्वितीय चरण में ही तहसील महुआ एवं मंडावर के चुनाव 9 मई को संपन्न करवाए जाएंगे। चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया। जिसमें रामनिवास मीणा, धनसी राम बेरवा, जगमोहन सोनी को शामिल किया। सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया है।

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