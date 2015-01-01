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चुनाव:दौसा नप व लालसोट-बांदीकुई नपा के चुनाव 11 दिसंबर को

दौसा2 घंटे पहले
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  • नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, आचार संहिता लागू

जिले में एक नगर परिषद व दो नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित हाे गया। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। मतदान 11 दिसंबर को होगा। नगर निकाय में सदस्य पद के चुनाव के लिए 23 नवंबर को लोक सूचना जारी होगी। 27 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 1 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। अभ्यर्थी 3 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। 4 दिसंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। 11 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 13 दिसंबर को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। 15 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 16 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 17 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जाएंगे। 17 दिसंबर को ही नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। 20 दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी। 21 दिसंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। चुनाव की घोषणा होते ही सरगर्मियां शुरू हो गई। चुनाव के लिए दावेदार तैयार हो गए। दावेदार टिकट के लिए संपर्क करने लगे हैं। भाजपा व कांग्रेस के नेता भी रणनीति बनाने में लग गए हैं। टिकट वितरण के लिए पार्टियों ने दावेदारों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। दौसा नगर परिषद में 55 वार्ड हैं। नगर परिषद में सभापति का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। नगर पालिका बांदीकुई में 40 व लालसोट में 35 वार्ड हैं।बांदीकुई में नगरपालिका के 40 वार्डो में होने वाले चुनाव को लेकर डेट घोषित करने के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी है। इसके बाद बंदिकुई में चुनाव लड़ने के दावेदार सक्रिय हो गए। दावेदारों ने पोस्टर व फ्लेक्स लगा दिए। शाम को ही दावेदार अपने वार्डो में प्रचार के लिए सक्रिय हो गए।लालसोट में सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए 23 सीटें आरक्षित है। जिसमें 8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है ।वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के लिए 4 अनुसूचित जनजाति के लिए एक व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सात सीटें आरक्षित की गई। नगर पालिका क्षेत्र के 35 वार्ड में 34372 की कुल आबादी है। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 4327 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 621 की है वहीं दूसरी तरफ प्रति सीट औसतन जनसंख्या 982 की रही है।इधर दूसरी तरफ नवसृजित नगर पालिका मंडावरी का मामला राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित होने के कारण चुनाव होने वाली नगर पालिकाओं की सूची में शामिल नहीं हो सका।

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