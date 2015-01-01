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बाड़ेबंदी:दौसा : कांग्रेस में संख्या बल को देखकर जीत के प्रति उत्साह, सेंध मारी का डर भी

दौसा23 मिनट पहले
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  • होटल में बंद पार्षदों की निगरानी के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ता तैनात

नगर परिषद के सभापति की सीट पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस व भाजपा ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी और कड़ी कर दी है। विरोधी दल द्वारा सेंध मारने की आशंका के बीच पार्षदों की कड़ी निगरानी की जा रही है। एक धार्मिक स्थल के होटल में रह रहे कांग्रेसी पार्षदों ने गुरुवार को गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। बाड़ेबंदी में संख्या बल को देखकर उत्साहित पार्षद जीत के प्रति पूरी तरह आशान्वित नजर आ रहे हैं। उन्होंने दिनभर गुनगुनी धूप में ताश खेलकर एवं गीतों पर ठुकमे लगाकर समय व्यतीत किया। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में 36 पार्षद होटल में हैं। यहां पार्षदों ने गुनगुनी धूप में ताश खेली और गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। इसमें महिला पार्षदों ने राजस्थानी गीतों पर ठुमके लगाए। नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी ममता चौधरी के पति राकेश चौधरी व अन्य पार्षदों ने भी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। पार्षदों की निगरानी के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर कार्यकर्ता तक करीब आधा दर्जन लोगों को तैनात किया गया है। नेताओं को आशंका है कि विरोधी दल बाड़े बंदी में सेंधमारी कर उनके सदस्यों को तोड़ने का काम कर सकते हैं। ऐसे में पार्षदों के मोबाइल स्विच ऑफ करा दिए गए हैं। उन्हें परिजनों तक से बात करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है।

बाड़ाबंदी में भी जश्न का माहौल : लोक गीतों पर पार्षदों ने जमकर लगाए ठुमके

नगर परिषद दौसा मेंसंख्या बल का गणितवार्ड55कांग्रेस पार्षद24भाजपा पार्षद15निर्दलीय पार्षद14बसपा पार्षद2(कांग्रेस की बाड़ेबंदी में पार्षदों की संख्या 36 पर पहुंचने से सभापति की जीत के प्रति पार्टी पूरी तरह आशान्वित नजर आ रही है।)

सेंधमारी की कोशिश में जुटी भाजपाभाजपा के पार्षदों को भी एक धार्मिक स्थल के होटल में रखा गया है। जहां संख्या बल जुटाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है इसके लिए विरोधी खेमे में सेंधमारी की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेसी खेमे में उनके पार्षद मौजूद हैं। जो बहुमत साबित करने के लिए पार्षदों की संख्या बढ़ाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पार्षदों को मोटा प्रलोभन भी दिया जा रहा है। पार्षदों की खरीद-फरोख्त के बारे में शहर में दिनभर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।

लालसोट : कांग्रेस की बागी पिंकी ने नामांकन वापस लिया, अब दोनों दलों में सीधी टक्कर

लालसोट| नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव को लेकर गुरुवार को नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस की बागी प्रत्याशी पिंकी चतुर्वेदी ने नामांकन वापस ले लिया। इसी के साथ कांग्रेस के सामने पैदा हुआ बगावत का संकट समाप्त हो गया। अब चेयरमैन पद के लिए भाजपा तथा कांग्रेस के प्रत्याशी आमने-सामने की टक्कर होगी। कांग्रेस से जहां रक्षा मिश्रा है वहीं दूसरी तरफ भाजपा पुरुषोत्तम जोशी सामने है।पार्षद पिंकी चतुर्वेदी के पति सोनू बिनोरी ने कहा कि कुछ मामलों को लेकर मतभेद थे, जो समाप्त हो गए हैं। वे कांग्रेस की मुख्यधारा में ही है । इधर दूसरी तरफ पीसीसी के पूर्व सचिव कमल मीणा ने कहा कि मत भ्रांति दूर हो गई है। पिंकी चतुर्वेदी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन वापस ले लिया है । कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा मिश्रा को 8 निर्दलीय व 13 कांग्रेसी पार्षदों का समर्थन है। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ही विजय होगी। इस अवसर पर रमेश चतुर्वेदी,राकेश जोशी, एडवोकेट सुदीप मिश्रा, श्याम सिंह मीणा, अर्पित सोनी, नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा जमात, चंद्र मीणा मौजूद थे।

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