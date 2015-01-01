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स्टेशन पर एटीएम की मांग:नारायणपुर स्टेशन पर एटीएम की मांग

दौसा2 घंटे पहले
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खेड़ला दिल्ली-मुम्बई बड़ी रेलमार्ग के नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर एटीएम नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियों हा़े रही हैं।भाजपा युवा मोर्चा के कुलदीप शर्मा ने सांसद डाॅ.मनोज राजोरिया को भेजे गए ज्ञापन में बताया कि उपतहसील तलावड़ा व सपोटरा क्षेत्र की करीब एक दर्जन पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों व ग्रामीणों को एटीएम नहीं होने से क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों व किसानों को चुनिंदा बैंक होने से कारण बैंक परिसर के अंदर पैसे जमा करवाने व लेने के लिए भीड़ लगी रहती हैं।ऐसे में यदि एटीएम लगा दिया जाता हैं तो बैंक का कार्य कम होने के साथ ग्रामीणों को भी सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों नेबताया कि एटीएम लगाने को लेकर कई बार बैंक के उच्चाधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया। लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोगों को परेशानी हा़े रही है।

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