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चोरी:मुख्य मार्ग पर पुलिस गश्त के बावजूद एक ही रात में पांच दुकानों के ताले तोड़े

दौसा3 घंटे पहले
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  • कोतवाली से 200 मीटर दूर ही वारदातें, गल्लों से रुपए व हजारों का माल चोरी

शहर में लालसोट रोड पर शनिवार रात को चोरों ने पांच दुकानों के ताले तोड़ दिए। इनमें तीन दुकानों में से नकदी व सामान चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात का पता रविवार सुबह चला। चोरी की वारदात कोतवाली से करीब 200 मीटर दूर पूनम टॉकीज के पास दुकानों में हुई।पहली वारदात : चोरों ने ऑल इन वन बेकर्स दुकान का बगल में गली में से शटर तोड़ दिया व दुकान में घुस गए। चोर गल्ले में से नकदी व दुकान में से सामान चोरी कर ले गए। दुकानदार आदर्श खंडेलवाल ने बताया कि चोर करीब 20 हजार रुपए नकद, काजू के पीपे, देसी घी के 2 पीपे, चॉकलेट के डिब्बे सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए।दूसरी वारदात : चोरों ने पास में ही बलराम ड्रग एजेंसी का ताला तोड़ दिया। दुकानदार घनश्याम खंडेलवाल ने बताया कि दुकान का ताला तोड़कर चोर करीब पांच हजार रुपए नकद, चांदी का एक सिक्का, 2 चार्जर व एक पावर बैक चोरी कर ले गए।तीसरी वारदात : पास में ही रामजी फार्मा दुकान में हुई। चोरों ने दुकान के ताले तोड़ दिए व करीब 2 हजार रुपए नकद चोरी कर ले गए।चौथी व पांचवीं वारदात : लालसोट रोड पर गुप्ता प्रोविजन स्टोर का ताला तोड़ दिया। हालांकि चोर सफल नहीं हुए, लेकिन मुख्य मार्ग पर पुलिस गश्त होने के बावजूद दुकान के ताले तोड़ दिए। चोरों ने गली में ही मिठाई की दुकान के कारखाने का ताला तोड़ दिया। यहां से लोहे का सरिया व पलटा ले गए।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बदमाश चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऑल इन वन बेकर्स दुकान के सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश दिख रहा है। वहीं पास में ही गुप्ता प्रोविजन स्टोर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रात 1:11 बजे एक युवक ताला तोड़ता दिख रहा है। बदमाश पास में से प्लास्टिक का एक खाली कट्टा लाते दिख रहा है। तीन दुकानों से चाेरी की वारदात का पता चलने पर दुकानदारों ने रोष जताया।पुलिस गश्त पर सवालिया निशानशहर में पुलिस गश्त करने का दावा कर रही है। लालसोट रोड पर गश्त पाइंट है। वहीं शहर में कई जगह नाकाबंदी पाइंट है। इसके बावजूद चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। लालसोट रोड पर पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है। एक ही रात में पांच दुकानों के ताले टूटने से व्यापारियों ने आक्रोश जताया।

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