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सुधरेंगे हाल:पंचायत की बैठक में लाखों रुपए के विकास कार्य स्वीकृत

दौसा17 मिनट पहले
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  • सड़क, नए हैंडपंप, रोड लाइट, शौचालय निर्माण सहित कई प्रस्ताव पारित

पंचायत राज विभाग के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र की डेढ़ दर्जन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शुक्रवार को मासिक बैठके आयोजित हुई।पंचायत की बैठकों में बिजली पानी की समस्याओं के मुद्दे छाए रहे वही बैठकों में ग्रेवल सड़क सीसी सड़क पानी की समस्या के निराकरण के लिए नवीन हेडपंप निर्माण प्रकाश की सुविधा के लिए रोड लाइट लगाए जाने सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण वह अस्पतालों में रिक्त पड़े चिकित्सकों व कर्मचारियों के पदों को भरे जाने के प्रस्ताव लिए गए। ग्राम पंचायत काला को मुख्यालय पर सरपंच शंभू दयाल बैरवा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। ग्राम विकास अधिकारी रिचा शर्मा ने बताया कि बैठक में कस्बे में पानी की समस्या के निराकरण के लिए नवीन स्वीकृत पेयजल योजना से नल कलेक्शन लगाए जाने सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने ढाणियों में जाने वाले आम रास्तों पर ग्रेवल सड़क बनाए जाने पानी की समस्या के निराकरण के लिए नवीन हेडपंप खुद बाय जाने के प्रस्ताव लिए गए। ग्राम पंचायत खानवास मुख्यालय पर सरपंच हीरा देवी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानवास में रिक्त पड़े कर्मचारियों को पदों को लेकर वार्ड पंचों ने नाराजगी जताते हुए शीघ्र ही पदों को बढ़ाए जाने की मांग की जिस पर सरपंच ने प्रस्ताव लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवा कर सीकर ही रिक्त पड़े पदों पर कर्मचारियों की नियुक्त करवाए जाने का आश्वासन दिया।ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि पंचायत मुख्यालय पर सीसी सड़क निर्माण पानी की समस्या के लिए एकल पॉइंट लगवाए जाने अधूरे पड़े विकास कार्यो को पूरे कराए जाने के प्रस्ताव लिए गए। ग्राम पंचायत नांगल राजावतान मुख्यालय पर आयोजित बैठक में ग्राम विकास अधिकारी रामअवतार मीणा ने उपसरपंच वार्ड पंचों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी साथ ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकास कार्यों के बारे में बताया गया वही अधूरे पड़े विकास कार्यों की सूची पढ़कर सुनाई गई जिस पर उप सरपंच व वार्ड पंचों ने विकास कार्यों को पूरा कराए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

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