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धर्म-कर्म:फल वितरित किए, गायों को चारा खिलाया

दौसा2 घंटे पहले
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परशुराम सेना वाहिनी महिला मोर्चा के तत्वावधान में प्रदेशाध्यक्ष उर्मिला जोशी के जन्मदिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। परशुराम सेना वाहिनी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष उर्मिला जोशी के जन्म दिन पर कार्यकर्ताओं द्वारा कच्ची बस्तियों में फल वितरित किए। गोशालाओं में गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया गया। मंदिर में पूजा अर्चना कर दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सोनिका शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष शशी जोशी, तहसील अध्यक्ष कल्पना शर्मा, मीरा भारद्वाज, लक्ष्मी देवी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष को बधाई दी।

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