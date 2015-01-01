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अतिक्रमण:अतिक्रमण के कारण रामकुंड की ढाणी का रास्ता बंद, बस्ती वासियों ने किया प्रदर्शन

दौसा23 मिनट पहले
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  • दबंगों ने पत्थर व कांटेदार पेड़ डालकर कर रखा है कब्जा, हटाने पर मारपीट को उतारू

राजेश पायलट स्टेडियम के पास रामकुंड की ढाणी भैंरूजी मंदिर के पास के सीसी सड़क को कांटे डालकर बंद करने के विरोध नागरिकों ने प्रदर्शन किया तथा कलेक्टर से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।नागरिकों ने बताया कि राजेश पायलेट स्टेडियम के पास रामकुण्ड की ढाणी भैंरूजी मंदिर के पास से ढाणी में आने-जाने के लिए 15 फुट का रास्ता निकाल रखा था। नक्शा ट्रेस में भी रास्ता कटा हुआ है। इस पर नगर परिषद द्वारा करीब 15 साल पहले सीसी रोड व नाली, रोड लाइट आदि लगा रखे हैं लेकिन कुछ लोगों ने रोड पर पत्थर, कांटे व बबूल के पेड़ काटकर रोड के बीच में डालकर कॉलोनी वालों का रास्ता बंद कर दिया है। लोगों ने रास्ता खोलना चाहा तो अतिक्रमी मारने पीटने पर उतारू हो गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी शिकायत कर दी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर परिषद में भी लिखित में शिकायत दे रखी है। इस पर नगर परिषद द्वारा जेसीबी के साथ दो कर्मचारी मौके पर अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दबंगों ने अतिक्रमण को नहीं हटाने दिया और कर्मचारियों से मारने पीटने करने पर उतारू हो गए और बिना अतिक्रमण हटाए नगर परिषद के कर्मचारियों को बैरंग लौटना पड़ा। कोतवाली में भी लिखित में कई बार परिवाद दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई नहीं की। विरोध प्रदर्शन करने वालों में छोटेलाल सैनी, गंगाराम सैनी, शंकरलाल सैनी, रमेश सैनी, डूंगाराम, बाबूलाल छोटी देवी आदि शामिल थे।

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