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अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई:दीवाली पर कानून व्यवस्था के लिए डूयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

दौसा2 घंटे पहले
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जिले में 14 से 16 नवम्बर तक दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दोज पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट पीयूष समारिया ने बताया कि जिसे में कोविड-19 वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना गाइड लाइन की पालना सामाजिक दूरी, सेनिटाइजेशन आदि की अनुपालना के लिए निर्देश जारी किए हैं। त्योहार के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखना आवश्यक है।त्योहारों के दौरान शरारती एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावना के मद्देनजर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान असमाजिक तत्वों द्वारा मंदिरों, बाजारों में महिलाओं से छेड़छाड़ करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड -19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छोटे स्तर पर मंदिर, घरों पर ही पर्व मनाया जाएगा। गाइड लाइन में सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम, शोभा यात्रा, जुलूस, रैली आदि बडे़ स्तर के कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है।इनको लगाया ड्यूटी मजिस्ट्रेटजिले में विशेष सतर्कता एवं निगरानी रखने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम पुष्कर मित्तल को सम्पूर्ण उपखंड क्षेत्र दौसा के लिए नियुक्त किया गया है, जिनके मोबाइल नम्बर 9530312179, 9414793559 है। इसी प्रकार एसडीएम वृजेन्द्र मीणा को नांगल राजावतान क्षेत्र मोबाइल नम्बर 9414757173, एसडीएम सरिता मल्होत्रा को रामगढ पचवारा मोबाइल नम्बर 9414517901, एसडीएम पिंकी मीणा को बांदीकुई मोबाइलनम्बर 9530312181, 7976270595, एसडीएम गोपाल जांगिड़ को लालसोट में मोबाइल नम्बर 7340137641, एसडीएम रवि विजय को महवा मोबाइल नम्बर 9414445000, एसडीएम रणजीत सिंह को सिकराय मोबाइल नम्बर 9414382316 एवं मानसिंह तहसीलदार आमेरा को मंडावर मोबाइल नम्बर 9414949965 को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

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