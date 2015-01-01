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पानी समस्या से मिलेगी निजात:बारिश के पानी को बचाने का असर, सूखे कुओं में फूटी जलधारा

दौसा17 मिनट पहले
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  • 375 स्कूल-मंदिरों की छतों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ने का मिलने लगा फायदा

दाैसा जिले की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। इसके चलते साल दर साल लाेग पलायन काे मजबूर हैं। पानी के अभाव में खेती-बाड़ी भी बर्बाद हाे रही है। वहीं बाहरी बिजनेसमैन दाैसा में काेई बड़ी फैक्ट्री, स्कूल और काेचिंग संस्थान खाेलने में रूचि नहीं दिखाते। पेयजल की समस्या नहीं हाेती ताे जयपुर के पास हाेने का दाैसा काे बड़ा फायदा मिलता, जहां जयपुर के नेताओं के साथ-साथ आईएएस/आईपीएस के भी दाैसा में फार्म हाउस हाे सकते थे। समस्या के बीच सुखद बात यह है कि इस साल जिले में 375 स्कूलाेें और मंदिर-मस्जिद के पास स्थित 22 कुंओं काे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जाेड़ा गया, इससे सूखे कुंओं में पानी आने से फिर से माेटर चलने लगी हैं। वहीं घराें में पहले तेल की धार जैसे नलाें में पानी आता था, लेकिन रिचार्ज हाेने से अब प्रेशर से पानी आने लगा है। यह सिर्फ 3 माह की मेहनत का परिणाम है। इसे साल के 365 दिन चलाने की जरुरत है। सभी सरकारी बिल्डिंग, फैक्ट्रियाें, हाेटलाें, काॅम्प्लेक्स, सीनेमाघर और 500 वर्ग फुट तक के सभी मकानाें काे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जाेड़ दिया जाए ताे जलस्तर बढ़ना तय है। इसका फायदा लाेगाें के साथ-साथ जानवराें काे भी मिलेगा।कलेक्टर पीयूष समारिया की पहल पर बारिश के सीजन में अभियान चलाया गया, जिसके तहत बारिश के पानी काे धरती की काेख तक पहुंचाकर जल स्तर काे बढ़ाने के प्रयास किए गए। इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी सरकारी 375 स्कूलाें काे जाेड़ा गया। इन स्कूलाें की बिल्डिंग की छताें के बारिश के पानी काे पाइपाें के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तक पहुंचाया गया। इससे चमत्कार हाे गया। दाे-तीन माह में ही रिचार्ज हाेने से जल स्तर बढ़ गया। सिर्फ बारिश के सीजन में अभियान चलाने की स्थिति में आधा समय ताे तैयारी में ही गुजर जाता है। ऐसे में पूरे 365 दिन अभियान चले ताे ज्यादा फायदा मिलेगा। इस बार सिर्फ सरकारी स्कूलाें काे ही जाेड़ा है। अन्य सरकारी विभाग, फैक्ट्री, काॅम्प्लेक्स, सीनेमाघर काे भी जाेड़ने की जरुरत है।महेश आचार्य, समन्वयक,वर्षा जल पुनर्भरण कार्यक्रम

साेमनाथ मंदिर में सूख गया था कुंआ, अब पानी की दाेनाें माेटर चलती हैं

साेमनाथ मंदिर का कैंपस 1000 वर्ग गज से भी ज्यादा है। वहां काफी समय से कुंआ सूखा पड़ा था, लेकिन इस बार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत पूरे मंदिर के बरसाती पानी काे पाइपाें के जरिए कुंए तक पहुंचाया गया। इससे बड़ा फायदा हुआ। कुएं का जल स्तर बढ़ गया, जिससे मंदिर के अंदर व बाहर लगी दाेनाें माेटर से पानी आना शुरू हाे गया। कुंए का जल स्तर बढ़ने और माेटर चलाने पर पानी आने पर लाेगाें काे लगा कि काेई चमत्कार हुआ है, लेकिन यह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की ही देन है। पहले मंदिर में जल चढ़ाने के लिए राेजाना 250 रुपए में एक टेंकर पानी आता था। अब कुएं में पानी आने से टेंकर मंगाना बंद कर दिया। इससे मंदिर समिति के साल में 90000 रुपए बचेंगे, जबकि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंतर्गत पाइप आदि का खर्च 15 से 20 हजार रुपए का ही पड़ा।

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