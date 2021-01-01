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विधेयक का विरोध:दौसा में बिजलीकर्मियों ने किया विधेयक का विरोध

दौसा2 घंटे पहले
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राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन के द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही विद्युत विधेयक 2020 के बिलों की कॉपी को जलाकर निजीकरण का विरोध किया। बिजली कर्मचारियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, संतोष ठाकुर, जिला महासचिव रजनीश कुमार शर्मा, मीडिया प्रभारी शिवकांत शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष हरिराम महावर, अमर पाल मीणा, बाबूलाल, दयानिधि आदि कर्मचारी मौजूद रहे।

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