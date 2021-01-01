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ट्राई साइकिल वितरित:लवाण में दिव्यांग विद्यार्थियों को उपकरण व ट्राई साइकिल वितरित

दौसा5 घंटे पहले
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लवाण सीडब्ल्यूएसएन सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत रविवार को राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय लवाण में ट्राई साइकिल व श्रवण यंत्र उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में लवाण के अधीन संचालित सीनियर माध्यमिक माध्यमिक उच्च प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत 21 दिव्यांग बालक बालिकाओं ने भाग लिया। सीडीईओ ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बालक बालिकाओं को ट्राई साइकिल शनि यंत्र एमडी किट सहित विभिन्न उपकरण यंत्र वितरित किए जा रहे हैं। बालक बालिकाओं के साथ अभिभावकों का दायित्व है कि वे बालक बालिकाओं को वितरण किए जा रहे उपकरणों यंत्रों का समुचित एवं नियमित उपयोग किए जाने के लिए प्रेरित करें ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सीबीईओ बृजेश कुमार शर्मा ने बताया कि लवण ब्लॉक के अधीन संचालित स्कूलों में 21 बालक बालिकाओं का चयन कर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत उन्हें सरकार की और से निशुल्क उपकरण वितरण कर लाभान्वित किया गया है। बालक बालिकाएं इनका नियमित व समुचित उपयोग कर शिक्षा के क्षेत्र मे आगे बढ़े । इस दौरान गोपाल लाल शर्मा, प्रधानाचार्य विष्णु त्रिवेदी, सरपंच प्रतिनिधि किशन लाल वर्मा सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे

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