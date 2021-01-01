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किसान की मौत:खेत में अटैक आने से किसान की मौत

दौसा2 घंटे पहले
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लवाण थाना इलाके के ग्राम खानवास में खेत पर कार्य करते समय अचानक किसान की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। लवाण थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार को खानवास निवासी राम भजन पुत्र कल्याण सहाय मीणा 50 वर्ष सुबह अपने खेत पर काम करने गया था दोपहर तक खेत से नहीं आने पर परिजनों ने उसे तलाश किया तो वह खेत मे अचेत मुद्रा में पड़ा मिला। किसान के अचेत पड़े होने की सूचना मिलते ही लवाण थाना पुलिस में जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची तथा किसान को ग्रामीणों की सहायता से प्राइवेट गाड़ी में लिटा कर जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मृतक के कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं थे। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

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