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किसानों की बैठक:रानोली में किसानों की बैठक, रैली में भाग लेने का आह्वान

दौसा5 घंटे पहले
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पंचायत रानोली में रविवार को किसान संघटन की बैठक रामसिंह कसाना सरपंच की अध्यक्षता में हुई| बैठक में दौसा में होने वाली किसान विरोधी काले कानून के विरोध में विशाल किसान ट्रेक्टर रैली को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई एवं किसान रैली को पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी रैली बनाने का आह्वान किया। बैठक में जुगल आलूदा पूर्व सरपंच,सुरेन्द्र सिंह गुर्जर जिला अध्‍यक्ष भारतीय किसान यूनियन दौसा, बत्तू पापड़दा पूर्व पंचायत समिति सदस्य, महेंद्र गागड़िया नंद सिंह राजपूत देवनारायण गुर्जर कमलेश गुप्ता नरेश शर्मा राजेन्द्र बारवाल सरपंच,करतार माल विधानसभा अध्य्क्ष,अमरसिंह कालाखो विनोद मीना सरपंच लाडली का बास, राजेन्द्र कोलायवास, प्रह्लाद मीना पूर्व सरपंच, राधेश्याम गंगड़िया पूर्व सरपंच, भजनी खेड़ा, अमर सिंह घुरैया, जीतेश मीना,बाबूलाल मीना ठेकेदार,विवेक शर्मा आदि मौजूद थे।

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