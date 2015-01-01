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कोरोना जुर्माना:मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला

दौसा5 घंटे पहले
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नगर परिषद द्वारा काेराेना से बचाव के मद्देनजर चला जा रहा “मास्क है जरुरी’’ अभियान जारी है। इसी के तहत गुरुवार काे सार्वजनिक स्थलाें पर बिना मास्क पहने घूमते पकड़े गए लाेगाें के चालान काटे और उन से 3 हजार रुपए जुर्माना वसूला। साथ ही लाेगाें काे काेराेना से सावचेत करते हुए बचाव के लिए 3000 मास्क भी बांटे। कमिश्नर सुरेंद्र मीणा का कहना है कि हमारा पूरा लक्ष्य लाेगाें काे काेराेना से बचाव पर है। हमारी टीमें लगातार लाेगाें से काेराेना के खतरे से सजग करने के साथ-साथ लापरवाह लाेगाें के चालान भी काट रहे है।हथकढ़ सहित गिरफ्तार दौसा| सदर पुलिस ने गुरुवार शाम को ग्राम चांवडेडा में एक जने को हथकढ़ शराब बेचते गिरफ्तार किया है। अमर सिंह मीणा हथकढ़ शराब बेचने की फिराक में खड़ा था। इस पर अमर सिंह को गिरफ्तार कर 2 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर ली।

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