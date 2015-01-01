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आतिशबाजी पर प्रतिबंध:जिले में आतिशबाजी पर 31 दिसम्बर तक रहेगा प्रतिबंध

दौसा2 घंटे पहले
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कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों और श्वसन रोगों से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तुरन्त प्रभाव से 31 दिसम्बर तक आतिशबाजी पर प्रतिबंध लागू किया है।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पीयूष समारिया ने बताया कि वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में वैश्विक महामारी कोविड -19 फैली हुई है। राज्य में कोविड -19 के रोगियों की संख्या दिन प्रति दिन बढती जा रही हैें। इससे प्रभावित व्यक्तियों की श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि वायु मण्डल प्रदूषण रहित हो।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के सलाहकार समूह कोविड-19 द्वारा एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह अवगत कराया है कि पटाखों के चलन से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र विशेष कर फेफडों में खराबी होने की सम्भावना होती है। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। पटाखे के धुओं से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड -19 के रोगियों के पश्चातवर्ती प्रभाव विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के शोध प्रकाशनों का हवाला भी दिया है।इस आधार पर सलाहकार समूह ने दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी नहीं करने की अनुशंषा की है। राज्य सरकार विस्फोटक अधिनियम 1884 सपठित विस्फोटक नियम 2008 में आतिशबाजी के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्रधिकृत प्राधिकारी यह परामर्श एवं आदेश देता है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा का दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सकीय आपातिक परिस्थितियों में लोकहित एवं मानव स्वास्थ्य, मानव जीवन के संकट से निवारण के लिए दौसा जिले में आतिशबाजी के स्थाई, अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी का विक्रय एवं इस्तमाल करने पर पूर्णतया प्रतिबंध घोषित किया गया है।

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