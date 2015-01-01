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आधुनिक संसाधनों से लुप्त हुई लोक कला:इन्टरनेट व मनोरंजन के आधुनिक संसाधनों से लुप्त हुई लोक कला, अपनी विरासत को जिंदा रखने के लिए मजबूर कलाकार

दौसा17 मिनट पहले
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  • रामलीला व अन्य कलाओं के माध्यम से होता था रोजगार, अब कलाकारों ने पेट भरने के बदले साधन

मानपुर लोग इन दिनों कप्यूटर,इंटरनेट,टीवी व अन्य उपकंरणो के कारण विरासत की धरोहर को भूलते जा रहे हैं। लेकिन जिन परिवारों को ये कला करने का काम विरासत से मिला है उन को पापी पेट को भरने के लिए आज भी मंहगाई के दौर में बुजुर्गो के पुश्तैनी धंधे को मजबूरी में करना पड़ता हैं। बेहरूपिया गांव की गलियों में अनेक रूप धारण कर घूमता है लेकिन इसकी कला को देखने के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं। वैसे तो इन जमीन से जुड़े कलाकारों की कला वक्त के सांचे में दिन-ब-दिन ढ़लती जा रही हैं। अगर लोगों को रूझान इसी तरह आधुनिक युग की सूख-सुविधाओं की ओर रहा तो लोक कलाकारों के सामने पेट भरने तक कि नौबत आ जाऐगी। कस्बे के मनोज बहुरुपिया ने बताया कि इन्टरनेट, कप्यूटर, टीवी, मोबाइल जैसे उपकरंण नहीं थे। तब लोगों के मनोरजंन का साधन ये राजस्थानी कला ही थी। लोग इन कलाकारों की कद्र करते थे। ओर उनकी मदद भी। लेकिन अब आधुनिक युग में ये सब बीते जमाने के झरोखे हो चुके हैं।युवा पीढ़ी तो इस कला से कोसों दूर जा चुके हैं। पिछली पीढ़ी का बचपन लोक कलाओं में मनोरंजन में ही बीता था। बहुरूपिये लैला-मजनूं, सन्‍यासी, पागल,शैतान, भगवान शंकर, डाकू, नारद जैसे कई किरदारों को बखूबी निभाते हैं। कहा जाता है कि नायक और खलनायक का रोल कभी एक व्‍यक्‍ति द्वारा नहीं निभाया जा सकता है। यह सब फिल्‍मों में कभी कभार ही नजर आते हैं, पर बहुरूपिये इस मिथक को पूरी तरह झुठला देते हैं। यह कई किरदारों को इस तरह प्रस्‍तुत करते हैं कि कुछ क्षणों के लिये लोग उसे सही समझ बैठते हैं।कई तरह के किरदारों का स्‍वांग रचने वाले आज के आधुनिक और तेजतर्रार युग में गुम से होते जा रहे हैं। दूसरों को हंसाने वाले ये किरदार दो जून की रोटी की खातिर लोगों के दिल को तो बहला देते हैं, स्‍वयं भीतर से कितने टूटे हुए है इसको यह व्‍यक्‍त नहीं कर पाते। गली मोहल्‍लों में नारायण नारायण की रट लगा कर नारद के किरदार को निभाने वाले ये लोग दो जून की रोटी के लिये खुद की खुशियों की बली दे देते हैं। घर घर में चैनलों की मार और समाज में आधुनिकता का मिश्रण ने इस कला को वक्‍त की परतों में गुम होने के लिये मजबूर कर दिया। बहुरूपिया भले ही वास्‍तविक किरदार न हो पर एक दौर था जब भारत में इन कलाकारों की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। फिल्‍म मेरा नाम जोकर का गीत जीना यहां मरना इसके सिवा जाना कहां गीत के बोल में एकजगह पर बहुरूपियों पर भी प्रकाश डाला गया है।

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