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दंगल का समापन:खेड़ला में भंडारे के साथ दो दिवसीय पद दंगल का समापन, लोक गायकों ने दी प्रस्तुतियां

दौसा3 घंटे पहले
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मानपुर खेड़ला गांव की माली ढाणी में दो दिवसीय पद दंगल का समापन रविवार को हुआ। दंगल पार्टियों ने धार्मिक कथाओं पर आधारित रचनाएं सुना श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान श्रोताओं की भीड़ उमड़ी।दंगल में गुढ़ाचंद्रजी के कलाकार रामअवतार सैनी ने भगवान कृष्ण की माखन चोरी व बाल लीलाओं के पद सुनाए। इसी तरह पिनान के महेश सैनी ने सीता स्वयंवर की कथा, खूंटला के नेमीचंद ने श्रवणकुमार की कथा, रावण वध सहित अन्य धार्मिक कथाओं को अपनी भाषा में सुनाकर श्रोताओं का मनोरंजन किया। ग्रामीण विजय सैनी सहित अन्य ने बताया कि दंगल सुनने के लिए आसपास के गांव एवं ढाणियों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शाम को भंडारे में पंगत प्रसादी का वितरण किया गया।

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