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दुकानों से सैंपल लिए:खाद्य विभाग के छापे, 3 दुकानों से सैंपल लिए

दौसा2 घंटे पहले
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मंडावर कस्बे में गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए तीन अलग-अलग हलवाई की दुकानों से मिठाइयों के नमूने लेकर कार्यवाही की। जानकारी के अनुसार खाद्य निरीक्षक महेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए बीकानेर स्वीट्स से रसगुल्ले के तीन नमूने, राज मिष्ठान भंडार से कलाकंद के तीन-तीन नमूने लिए। इसी प्रकार एक अन्य दुकान से भी मिठाई के नमूने लिए। खाद्य निरीक्षक ने बताया कि सभी नमूनों को जांच के लिए भिजवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने पर आगे कार्यवाही की जाएगी। इधर खाद्य विभाग की टीम द्वारा की गई कार्यवाही से कस्बे के अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जहां कई दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गए।

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