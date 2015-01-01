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सरपंचों का सम्मान:पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा व भामाशाह केदार मीणा ने किया नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान

दौसा12 मिनट पहले
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महवा सरकारी मिडवे में शनिवार को महवा पंचायत समिति क्षेत्र के नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में क्षेत्र के अधिकांश सरपंचों ने भाग लिया।जानकारी के अनुसार पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा और भामाशाह केदार मीणा की मौजूदगी में नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें पूर्व प्रधान में भामाशाह द्वारा नवनिर्वाचित सरपंचों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा ने कहा कि सरपंच लोकतंत्र व पंचायती राज की अहम कड़ी है ऐसे में सरपंच अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर बिना किसी भेदभाव के अपनी ग्राम पंचायत का विकास कराए जाने के साथ जरूरतमंदों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि जनता के सुख दुख में भागीदार बनकर ही वह पंचायत के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करें जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। इस दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष लल्लूराम मीणा, विमल जैन, महेंद्र सिंह खेडला, डॉक्टर गिरवर प्रसाद बेरवा, हेमेंद्र तिवारी, पूर्व सरपंच अमर चंद मीणा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य अशोक फुलमंडा, पूर्व सरपंच धुंजी राम मीणा सहित क्षेत्र के अनेक सरपंच व वरिष्ठ लोग मौजूद रहे।

जटवाड़ा सरपंच लल्लू राम मीणा बने सरपंच संघ अध्यक्ष

महवा|यहां आरटीडीसी मिडवे में शनिवार को नवनिर्वाचित सरपंचों के चुनाव हुए जिसमे सरपंचों ने सर्व सहमति से जटवाड़ा के सरपंच लल्लू राम मीणा को सर्वसम्मति से सरपंच संघ महवा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना। लल्लू राम मीणा को सरपंच संघ का अध्यक्ष चुने जाने पर वहां मौजूद सरपंच व अन्य प्रतिनिधियों ने नवनिर्वाचित सरपंच संघ अध्यक्ष का माल्यार्पण व साफा बंधवा कर जोरदार स्वागत किया इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने वहां मौजूद सभी सरपंचों को भरोसा दिलाया कि वे सभी सरपंचों के हितों का ध्यान रखकर व सभी को साथ लेकर चलेंगे और जरूरत पड़ने पर सरपंच व उनसे जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता उठाएंगे। इस दौरान क्षेत्र के दर्जनों सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि मौजूद थे।

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