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किसान ने परंपरागत खेती छोड़ी:कोलवा में भूजल स्तर गिरा, प्रगतिशील किसान ने परंपरागत खेती छोड़ कर मौसमी, नींबू व बेर का बगीचा लगाया, आमदनी भरपूर

दौसा5 घंटे पहले
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किसान के पास जमीन थोड़ी हो और परिवार का पालन पोषण इसी पर निर्भर हो तो परंपरागत किसानी से आमदनी कम होने पर मुश्किल उठानी पड़ती है। उसमें भी सूखा या अकाल पड़ने पर परंपरागत खेती से आमदनी कम हो जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन कोलवा स्टेशन के पास रहने वाले किसान जगदीश मीना ने हौसला हारने की बजाए मौसमी, नींबू व बेर की खेती से कमाई का जरिया खोजा।मात्र कक्षा 10 तक पढ़े किसान जगदीश प्रसाद ने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए करीब 5 साल पहले 2 बीघा भूमि मे मौसमी के 90 पौधे व बेर के 20 पौधे तथा एक बीघा में 40 नींबू के पौधे लगाए जब करीब एक लाख पचास हजार का खर्चा हुआ था । तीन साल पहले सालाना दो से तीन लाख रुपए की कमाई होती थी लेकिन पानी नही होने से अब आय कम होने लगी है । किसान ने बताया कि सीकर के पलसाना नर्सरी से यह पौधे लाये गए थे । बगीचा लगाने से परंपरागत कृषि के साथ अतिरिक्त आमदन शुरू हो गई।करीब 5 वर्ष पहले किसान जगदीश प्रसाद ने पानी कम होने के कारण खेत में बगीचा लगाया जिसमे ड्रीप सिस्टम से पानी देकर मौसमी, बेर व नींबू के पौधों को तैयार किया । बताया कि परम्परागत खेती से कमाई कम होने के कारण बगीचा लगाने की ठानी ताकि खेती के साथ अन्य तरीकों से भी कमाई की जा सकती है।किसान ने बताया कि खेत के आसपास अब पानी नही है जिसके कारण पौधों को जीवित रखने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन पानी टैंकर से दूर दराज से पानी लाकर पौधों की सिंचाई करता हूं व परिजनों के साथ बगीचे की देखभाल करते है । यदि कृषि विभाग की तरफ से परामर्श व सहायता मिले तो ओर बेहतर आमदनी हो सकती है।

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