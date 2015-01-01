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लोगों को बेवजह परेशान किया:गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा, कर्नल बैसला ने प्रदेश के लोगों को बेवजह परेशान किया

दौसा2 घंटे पहले
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आरक्षण आंदोलन समाप्त होने पर गुरुवार को गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार के साथ 80 गाँवों के प्रतिनिधियों ने बिना आन्दोलन किये शान्तिपूर्ण तरिके से 31 अक्टूबर 2020 जो समझौता कर एमबीसी आरक्षण की बकाया मांगो का समाधान लिया था। उन्हीं बिन्दुओं पर कर्नल बैसला ने चर्चा की है और समझौता पत्र तैयार करवाया है। उन्होंने बताया कि कर्नल बैसला व उनके पुत्र ने एमबीसी वर्ग में 35 हज़ार पद बैकलॉग के दिलवाने का झांसा दिया। उन्होंने सवाल किया कि युवाओं को 11 से 15 प्रक्रियाधीन भर्तियों के नियुक्ति पत्र रेल की पटरियों पर लेने वालों ने नया क्या लिया ? 11 दिन तक प्रदेश को अशांत किया गुर्जर समाज के हज़ारों युवाओं के मुक़दमे लगाकर उनका भविष्य ख़राब किया।

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