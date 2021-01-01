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आधुनिक तकनीकी से कृषि:आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर कम पानी में अधिक फसल पैदावार करें

दौसा2 घंटे पहले
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लालसोट उपखंड मुख्यालय पर कृषि विभाग के कार्यालय में आत्मा योजना के तहत सामान्य महिला कृषकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए पूर्व सहायक कृषि अधिकारी कैलाश चंद शर्मा सहायक कृषि अधिकारी राम खिलाड़ी मीणा कृषि पर्यवेक्षक राजेंद्र शर्मा शिव कुमार मीणा सुखपाल मीणा सहित अन्य लोगों ने कहा कि कम पानी में अधिक फसल पैदावार के लिए किसान आधुनिक तकनीकी को अपनाएं तथा खरपतवार नियंत्रण की विधि को अपनाकर अधिक से अधिक फसल पैदा करने का काम करें। राम खिलाड़ी मीणा ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए कहा कि रासायनिक खेती के कारण जमीन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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