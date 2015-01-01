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कोरोना महामारी:एचआरसीटी जांच में फेफड़ों में संक्रमण मिला तो अस्पताल में भर्ती होगा मरीज, निजी अस्पतालों व प्रयोगशालाओं पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

दौसाएक घंटा पहले
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कोरोना की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद एचआरसीटी जांच में फेफड़ों में संक्रमण में मिलने पर भी मरीज को अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान अभी तक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही मरीज को होम क्वॉरेंटाइन या अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।

लेकिन डब्ल्यूएचओ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को पेन डेमिक घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने यह निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव, इसके संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने तथा संक्रमण से होने वाली मौत को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर जिला चिकित्सालय के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर दीपक शर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सीएमएचओ डॉ बी के बजाज ने बताया कि सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालय में जांच प्रयोगशालाओं से समन्वय एवं एचआरसीटी जांच का डाटा संग्रहण करने के लिए वरिष्ठ चिकित्सक डॉ दीपक शर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कोरोना का इलाज नहीं करने वाले निजी अस्पतालों पर भी लगाम
जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के उपचार नहीं करने वाले निजी चिकित्सालयों पर नियंत्रण के लिए एसीएम मनीषा मीणा को सहायक प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर पियूष सांवरिया ने एक आदेश जारी कर एसीएम मनीषा मीणा को सहायक प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी एवं डॉ दीपक शर्मा को सहायक प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी लगाया है। उन्होंने बताया कि राजकीय चिकित्सालयों के साथ ही लोगों को सुगम व सुलभ उपचार उपलब्ध कराने एवं मानव जीवन को बचाने के लिए निजी चिकित्सालय द्वारा संक्रमित मरीजों का उपचार करते हुए अपने चिकित्सकीय, मानवीय व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ निजी चिकित्सालय द्वारा कोरोना से संक्रमित रोगियों का उपचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे चिकित्सालय से संपर्क के लिए यह नियुक्ति की गई है।
शाखा प्रबंधक पॉजिटिव पाए गए मचा हड़कंप, बैंक रहा बंद
उपखंड मुख्यालय पर यूको बैंक के शाखा प्रबंधक को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण बैंक शुक्रवार को बंद रहा जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा यहां गौरतलब है कि शाखा प्रबंधक को पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा बैंक में काम करने वाले कार्मिकों के सैंपल लिए गए हैं।

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