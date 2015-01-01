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दावा - अवैध शराब:राजमार्ग पर ढाबों पर बिक रही है अवैध शराब

दौसा2 घंटे पहले
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  • आबकारी व पुलिस विभाग सूचना मिलने पर करते हैं कार्रवाई
  • दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं होने से वसूल रहे मनमाने दाम

ग्रामीण क्षेत्र के साथ फोरलेन स्थित होटलों व ढाबों पर ग्राहकों को खुलेआम शराब परोसी जा रही है ।इसके साथ ही अधिकांश अधिकृत दुकानों पर भी रेट लिस्ट नहीं होने से ग्राहकों से मनमाने भाव लिए जा रहे हैं जानकारी के अनुसार नांगल राजावतान उपखंड मुख्यालय पर टिटौली टोल प्लाजा के समीप अवैध रूप से संचालित होटल व ढाबों पर ग्राहकों को भोर होने से लेकर देर रात्रि तक शराब पीने की छूट दी जा रही है हालात यह है कि सुबह से लेकर देर रात तक इन होटलों व ढाबों पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है ।अधिकांश दुकानों पर रेट लिस्ट तक नहीं लगी है इसके चलते ग्राहकों से शराब के मनमाने भाव वसूले जा रहे हैं ।इसके अलावा भले ही सरकार द्वारा सवेरे 10:00 से रात 8:00 बजे तक दुकानें खुलने का समय तय किया गया है लेकिन रात 8:00 बजे बाद भी कई दुकानों के बाहर एजेंट बैठे रहते हैं ऐ लोग एमआरपी से अधिक शुल्क लेकर लोगों को शराब उपलब्ध करवा रहे हैं।आबकारी विभाग को तो मानो इन सब से कोई मतलब नहीं है पहली बात तो जब भी किसी की ओर से विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय को इस बारे में बताया जाता है तो उसे संतोषप्रद जवाब तक देने की जरूरत नहीं समझी जाती है। इसके बाद बजाय कोई कार्रवाई करने से दुकान को इस बारे में सूचना पहुंचाने से भी परहेज नहीं किया जाता है ।। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि देर रात्रि तक राजमार्ग पर शराब की दुकानें खुली रहने के चलते सभ्य लोगों का सड़क मार्ग पर होकर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। आए दिन होते रहते हैं विवाद। निर्धारित कीमत से अधिक भाव लेने के चलते शराब की दुकानों पर आए दिन विवाद होते रहते हैं करीब 1 माह पूर्व नांगल राजावतान सड़क मार्ग पर संचालित शराब की दुकान पर तो नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत हो रही है चरितार्थ। आबकारी वह पुलिस विभाग की सांठगांठ के चलते दुकानदारों ने अब अवैध रूप से शराब बेचे जाने के लिए नया तरीका अपना लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम केनाम से कंटेनर शिफ्ट कर सरेआम कंटेनर खोलकर देर रात तक शराब बेची जा रही है। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए बताया कि दौसा महेश्वरा सड़क मार्ग पर खान भाकरी के अधीन महेश्वरा गांव के सभी ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से कंटेनर खोलकर सरेआम देर रात तक शराब बेची जा रही है।

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