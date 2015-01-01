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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:3 दिन में जिले के 14 सेंटराें पर 45 हजार युवा देंगे भर्ती परीक्षा

दौसा2 घंटे पहले
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  • कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से, तीन दिन बंद रहेगा इंटरनेट

जिले स्तर पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। दाैसा और लालसाेट में 14 सेंटराें पर 6, 7 और 8 नवंबर काे हाेने वाली परीक्षा के तीनाें दिन के लिए 45 हजार युवा देंगे परीक्षा। परीक्षा दाे पारी में हाेगी। इसमें पहली पारी का समय सुबह 9 से 11 बजे और दूसरी पारी में दाेपहर 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा हाेगी। परीक्षार्थियाें काे करीब 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना हाेगा।राज्य सरकार की ओर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को देखते हुए 6 से 8 नवंबर तक इंटरनेट बंद रहेगा।जिले में बनाए कुल 14 सेंटर बनाए हैं, जिसमें 9 दाैसा में और 5 लालसाेट में हैं। प्रति दिन प्रति पारी 7100 परीक्षार्थी शामिल हाेंगे। परीक्षार्थियाें की सीटिंग व्यवस्था एक दिन पूर्व गुरुवार काे ही कर दी गई। सभी सेंटराें पर वीक्षक की तैनाती का काम पूरा हाेने के साथ-साथ फ्लाइंग टीम और पुलिस कर्मियाें की भी तैनाती कर दी गई है। दूसरी और परीक्षा के मद्देनजर जिले में तीन दिन नेट सेवा बंद रहेगी। परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे में बाहर जाने और आने वाले परीक्षार्थियाें के कारण गुरुवार काे शहर में दिनभर भीड़ भाड़ रही। राेडवेज बस व प्राइवेट वाहनाें में भी परीक्षार्थियाें के कारण भीड़ रही। उधर टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए पहुंचे परीक्षार्थियाें की स्टेशन पर भी भीड़ देखी गई।पहले गुर्जर आंदाेलन और अब परीक्षा की आड़ में नेट बंद, युवाओं में आक्रोश अधिकारियाें की साेच रहती है कि खुद पर काेई आंच नहीं आनी चाहिए, भले ही लाेग परेशान हाेते रहें। इन दिनाें नेट सेवा बंद करने से आम और खास सभी बहुत परेशान हैं। खासकर युवाओं का कहना है कि हम न किसी का आरक्षण राेक रहे और न ही काेई हमारे कहने से देगा, इसके बावजूद नेट सेवा बंद कर सभी काे नाजायज परेशान किया जा रहा है। आर्यन गुप्ता का कहना है कि इन दिनाें ऑन लाइन काेचिंग चल रही है, लेकिन नेट बंद हाेने से बहुत परेशानी हाे रही है। ऐसे में गुर्जर नेताओं काे प्रशासन और सरकार से कहना चाहिए कि आम जन की सुविधा के लिए नेट सेवा का अविलंब बहाल किया जाए।

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