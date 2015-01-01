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लोकार्पण:मूक बधिर स्कूल में 31 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण

दौसा12 मिनट पहले
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बांदीकुई स्वामी विवेकानंद मूक बधिर स्कूल कोलाना में 31 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। विधायक जीआर खटाना ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट मोतीलाल माल ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक जी आर खटाणा, विशिष्ट अतिथि श्रीमती चंद्रकांता वर्मा, राजेश पायलट राजकीय कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सुनीता विजय रही। अध्यक्षता शिवचंद इष्टधारी ने की । उन्होंने बताया कि स्कूल में वर्ष 2017 से 2020 तक कराए गए करीब 31 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान आमसभा में भविष्य में स्कूल को सेकेंडरी तक क्रमोन्नत करवाना, विद्यार्थियों की संख्या 50 से 100 करना, टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोलने एवं स्कूल छात्रावास में करीब 1 करोड रुपए के विकास कार्य करने का लक्ष्य तय किया गया । इस मौके पर संरक्षक डॉ सोहनलाल , उपाध्यक्ष हुकम चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर मगनपाल सिंह, केसीबी कंपनी के एमएस तिवाडी, मंत्री सुरेंद्र कट्टा सहित अन्य मौजूद थे।

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