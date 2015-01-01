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कानूनों की दी जानकारी:श्रमिक व वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अधिकार, कानूनों की दी जानकारी

दौसा3 घंटे पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला दौसा के सौजन्य से गुरुवार दोपहर 12 बजे ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्राधिकरण के निदेशक न्यायाधीश रेखा वधवा द्वारा किया गया। इस दौरान ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीपी सैनी द्वारा श्रमिक कानून व वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। इसी कड़ी में सचिव कजोड़ मल शर्मा ग्राम पंचायत जिला दौसा द्वारा महिला सशक्तिकरण पर वार्ता एवं एक गीत का प्रस्तुतीकरण कर ग्राहक पंचायत की मूल भावना से परिचित कराया गया।

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