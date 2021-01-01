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कारागृह का निरीक्षण:बंदियों को अधिकारों और विधिक की जानकारी दी

दौसा5 घंटे पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा वधवा ने कारागृह में बंदियों को दिए जाने वाली भोजन, चिकित्सा व अन्य व्यवस्थाओं तथा कोविड-19 महामारी के दौरान कारागृहों के अधिकारियों व कर्मचारियों, निरुद्ध बंदियों को मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता, पीने के पानी आदि का जायजा लेकर उपाधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने जिन बंदियों के प्रकरण में पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं हैं, उनके लिए निशुल्क विधिक सहायता के तहत आवेदन भराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त बंदियों को उनके अधिकारों व निशुल्क विधिक सहायता स्कीम की जानकारी देकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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