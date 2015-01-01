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मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम:18 वर्ष के विद्यार्थियों का मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए संस्थाप्रधानों को निर्देश

दौसाएक घंटा पहले
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  • ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया में घर बैठे ही नाम जुड़वाने की सुविधा

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष सामरिया ने स्वीप की नई पहल करते हुए जिले के सभी पीईईओ एवं प्राचार्यों व संस्थाप्रधानों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि संस्था में अध्ययनरत ऐसे शिक्षार्थी जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई हो और जिनका मतदाता सूची में अभी तक भी नाम नहीं जुड़ा है ऐसे शिक्षार्थियों को शिक्षण संस्था के रिकॉर्ड के आधार पर चिन्हित किया जाएगा।

मतदाता सूची में उनके नाम जुड़वाने की प्रक्रिया भी संस्था प्रधानों द्वारा बीएलओ के जरिए पूरी की जाएगी। नाम जुड़वाने में सुपरवाइजर बीएलओ एवं अन्य कार्मिकों एवं एसडीएमसी के सहयोग से यह कार्य पूर्ण किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दिए कि समस्त पीईईओ सर्किल के संपूर्ण स्टाफ को भी पाबंद किया जाएगा कि अपने घर परिवार में रह रहे 18 वर्षीय युवाओं का भी मतदाता सूची में नाम पंजीयन आवश्यक रूप से करवाएं। पुनरीक्षण कार्यक्रम एसएसआर 21 की समाप्ति के दौरान संस्था प्रधानों द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि अधीनस्थ राजकीय एवं अराजकीय समस्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत 18 वर्षीय शिक्षार्थियों का मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।

स्वीप कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक महेश आचार्य ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में भी ऐसे आदेश जारी किए थे जिसके अनुसार सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों के जिला ,ब्लॉक एवं फील्ड स्तर के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के घर परिवार के 18 वर्षीय युवा परिजनों का नाम मतदाता सूची में जरूर पंजीयन करवाना है। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हो रहे सभी युवा मतदाता सूची में पंजीयन के लिए आवेदन करेंगे। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए घर बैठे ही नाम जुड़वाने की सुविधा भी एनवीएसपी पोर्टल एवं वोटर हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से उपलब्ध है।

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