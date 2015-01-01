पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक में दिए निर्देश:कोरोना गाइडलाइन; विवाह समारोह के आयोजन की पूर्व सूचना देना आवश्यक

दौसा44 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
सवाई माधोपुर | उपखंड अधिकारियों एवं जिले की प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर निर्देश देते कलेक्टर एवं उपस्थित पदाधिकारी।
  • प्रिंटिंग प्रेस वालों को निमंत्रण पत्र पर जागरूकता स्लोगन एवं अपील को प्रकाशित करना अनिवार्य

कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोई भी विवाह समारोह बिना पूर्व सूचना के आयोजित नहीं किया जाए। साथ ही अनुमत मेहमानों से अधिक संख्या में मेहमान नहीं बुलाएं जाए। वहीं 100 से अधिक व अधिकतम 250 अतिथि आमंत्रित करने के लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेने की अनिवार्यता है। कार्यक्रम के दौरान मास्क लगाए रहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, प्रवेश पर स्क्रीनिंग, हैंड वाश, सेनेटाइजर की व्यवस्था हो। पालना नहीं करने वाले आयोजक एवं व्यक्तियों के खिलाफ चालान एवं दूसरी कार्रवाई की जाए। विवाह कार्यक्रम में किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं की जाए।

जिला कलेक्टर ने प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियों को बैठक में निर्देश दिए कि विवाह समारोह के छपने वाले निमंत्रण पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर ‘‘नो मास्क- नो एंट्री मास्क बिना, प्रवेश नहीं’’ या ’’जीवन अगर बचाना है-तो मास्क जरूर लगाना है’’ स्लोगन तथा पीछे के पेज पर कोरोना जागरूकता अपील का प्रकाशन अवश्य किया जाए। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की सूचना देने के लिये जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
सवाई माधोपुर | निजी अस्पतालों और प्रशासन में समन्वय के लिए कलेक्टर ने नोडल आरएएस अधिकारी तथा नोडल चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किए हैं। उन्होंने अपेक्स रणथम्भौर सेविका अस्पताल के लिए सवाई माधोपुर एसडीएम कपिल शर्मा को नोडल आरएएस अधिकारी तथा जिला अस्पताल के अतुल जैन को नोडल चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया है। रिया हॉस्पिटल, गंगापुर सिटी में एसडीएम गंगापुर सिटी अनिल चौधरी को नोडल आरएएस अधिकारी तथा बामन बड़ौदा के डॉ. राजेश बैरवा को नोडल चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया है।

मतदाता पुनर्रीक्षण कार्यक्रम की दी जानकारी
सवाईमाधोपुर | वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए निर्वाचन आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों की कलेक्ट्रेट में बैठक ली।
प्रस्तावों का अनुमोदन : भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं राज्य निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व मतदान केन्द्रों के व्यवस्थीकरण के संबंध में प्रेषित आठ प्रस्तावों का निर्वाचन आयोग ने अनुमोदन किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें