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स्पेशल ट्रेन 8 फरवरी से:जम्मू तवी-जैसलमेर और बाड़मेर स्पेशल ट्रेन 8 फरवरी से चलेंगी, दाेनाें ट्रेनों का दाैसा-बांदीकुई में ठहराव

दौसा2 घंटे पहले
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  • माता वैष्णाे देवी के दरबार में माथा टेकने जाने के लिए अगले सप्ताह से दाेनाें ट्रेन और मिल जाएगी

बांदीकुई यात्रियाें काे खासकर माता वैष्णाे देवी के दरबार में माथा टेकने जाने के लिए अगले सप्ताह से दाेनाें ट्रेन और मिल जाएगी। इसमें जम्मू तवी-जैसलमेर और जम्मू तवी-बाड़मेर ट्रेन हाेंगी। जम्मू तवी-जैसलमेर-जम्मू तवी सप्ताह में 4 दिन तथा जम्मू तवी-बाड़मेर-जम्मू तवी सप्ताह में तीन दिन चलेगी। दाेनाें ही ट्रेन पूर्णतया अनारक्षित हाेगी। यानी यात्रियों काे यात्रा से पूर्व रिजर्वेशन कराना हाेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) गाैरव गाैड़ के अनुसार गाड़ी संख्या 04646 जम्मू तवी-जैसलमेर 8 फरवरी से प्रत्येक साेमवार, मंगलवार, गुरुवार व शनिवार काे जम्मू तवी से रात 10:25 बजे रवाना हाेगी, जाे दिल्ली के रास्ते यह ट्रेन दूसरे दिन दाेपहर 3:57 बजे बांदीकुई और शाम 4:19 बजे दाैसा हाेते हुए जयपुर का समय शाम 5:55 बजे का रहेगा। जैसलमेर 31:20 घंटे का समय लेकर तीसरे दिन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04645 जैसलमेर-जम्मू तवी 10 फरवरी से प्रत्येक बुधवार, गुरुवार व सेामवार काे जैसलमेर से रात 10:45 बजे रवाना हाेगी, जाे दूसरे दिन यानी गुरुवार, शुक्रवार व मंगलवार काे सुबह 11:35 बजे दाैसा व दाेपहर 12:01 बजे बांदीकुई अाएगी। जम्मू तवी पहुंचने का समय तीसरे दिन शाम 5:40 का रहेगा। इस ट्रेन का दाेनाें अाेर से जम्मू तवी से चलकर कठुअा, पठानकोट कैंट, मुकेरियां, जालंधर कैंट, फगवाड़ा, खन्ना, सरहिंद, राजपुरा, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, जगाधरी वर्कशाॅप, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, देवबंद, मुज्जफरपुर, खताैली, सखाेती टांडा, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, माेदीनगर, मुरादनगर, नया गाजियाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, दिल्ली सराय राेहिल्ला, दिल्ली कैंट, पालम, गुरुग्राम, गढ़ी हरसरू, पटाैदी राेड, खलीलपुर, रेवाड़ी, बावल, हरसाैली, खैरथल, अलवर, मालाखेड़ा, राजगढ़, बसवा, बांदीकुई, दाैसा, गेटाेर जगतपुरा, गांधी नगर, जयपुर, फुलेरा, मकराना, मेड़ता राेड, राई का बाग, फलाैदी, रामदेवरा, पाेकरण स्टेशन पर ठहराव के बाद जैसलमेर पहुंचेगी।सप्ताह में 3 दिन चलेगी जम्मू तवी-बाड़मेर ट्रेनगाड़ी संख्या 04662 जम्मू तवी-बाड़मेर में 10 फरवरी से प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार व रविवार काे जम्मू तवी से रात 10:25 बजे रवाना हाेगी, जाे दूसरे दिन दाेपहर 3:57 बजे बांदीकुई और 4:19 बजे दाैसा अाएगी। बाड़मेर तीसरे दिन सुबह 4 बजे पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04661 बाड़मेर-जम्मू तवी 12 फरवरी से प्रत्येक शुक्रवार, रविवार व मंगलवार काे रात 11:55 बजे बाड़मेर से चलेगी, जाे दूसरे दिन सुबह 11:35 बजे दाैसा अाैर 12:01 बजे बांदीकुई पहुंचेगी। जम्मू तवी तीसरे दिन सुबह 5:40 बजे पहुंचेगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू तवी-जैसलमेर ट्रेन की भांति बाड़मेर ट्रेन का भी जम्मू तवी से राई का बाग स्टेशन तक ठहराव समान रहेगा, लेकिन बाड़मेर जाने वाली ट्रेन का रूट राई का बास से ड्राइवर्ट हाेकर जाेधपुर, बासनी, लूनी, दुदाड़ा, समदड़ी, बालाेतरा, बायतु, उतरलाई स्टेशनाें पर स्टाेपेज के बाद बाड़मेर पहुंचेगी।स्टाेपेज व घूमकर जाने से समय ज्यादा लगेगाअभी दाैसा से जम्मू तवी के लिए सीधी ट्रेन पूजा सुपर फास्ट है, जाे दाैसा से 822 किमी की दूरी पारकर जम्मू तवी पहुंचने में 14 घंटे 25 मिनट का समय लेती है। पूजा स्टेशन के 16 ही स्टाेपेज हैं। दूसरी अाेर जैसलमेर-जम्मू तवी ट्रेन से 887 किमी का सफर तय करना हाेगा और जम्मू तवी पहुंचने में समय भी 18 घंटे 10 मिनट लगेंगे। इसके स्टाेपेज भी 41 हाेंगे, जाे दिल्ली, हरियाणा व पंजाब का चक्कर लगाकर जम्मू तवी जाएगी। बाड़मेर-जम्मू तवी ट्रेन का रूट भी लगभग समान हाेने से समय अाैर स्टाेपेज भी जैसलमेर-जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन के बराबर ही हाेगा।

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