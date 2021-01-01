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किसान आंदोलन:किसान महापंचायत कल, सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने झोंकी ताकत

दौसा4 घंटे पहले
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  • सचिन पायलट सहित कई राष्ट्रीय नेता महापंचायत को करेंगे संबोधित

कृषि बिलों के विरोध में संयुक्त किसान संगठन द्वारा 5 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत व रैली को सफल बनाने के लिए सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है।बुधवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक ली तथा महापंचायत में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इन काले कानूनों को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उद्योगपतियों एवं पूंजी पतियों को बढ़ावा देने के लिए यह काले कानून लेकर आई है। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों, सरपंचों, पंचायत समिति व जिला परिषद के पूर्व सदस्यों तथा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने महापंचायत को सफल बनाने के लिए संकल्प लिया। जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजी लाल ओड़ ने कहा कि किसान महापंचायत में जिले भर से किसान एवं पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे।विधायक ने ली पार्षदों की बैठक: नगर परिषद के पार्षदों की बैठक विधायक मुरारी लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई। मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस हरगिज़ ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि दौसा किसान महापंचायत को सचिन पायलट सहित अनेक प्रदेश और राष्ट्रीय नेता संबोधित करेंगे। नगर परिषद सभापति ममता चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ आतंकवादियों की तरह बर्ताव कर रही है। हमें एकजुट होकर मुकाबला करना है। उपसभापति कल्पना जैमन ने कहा कि पूरा शहर किसान बिलों के विरोध में आंदोलनरत है यह केंद्र सरकार को महापंचायत में भीड़ देख कर पता चल जाएगा।

विधायक मुरारी लाल ने किया जनसंपर्क महवा| संयुक्त किसान संगठन दौसा द्वारा किसान बिलों के विरोध में 5 फरवरी को आयोजित विशाल किसान महापंचायत को लेकर दौसा विधायक व पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा ने महवा विधानसभा क्षेत्रों का सघन जनसंपर्क किया और किसानों से डोर टू डोर बातचीत कर कृषि बिलों के संबंध में उन्हें अवगत कराया। इससे पूर्व मीन भगवान मंदिर परिसर में विधायक ने कांग्रेसी पदाधिकारियों व किसानों की संयुक्त बैठक ली जहां उन्होंने कहा कि अब आर-पार की लड़ाई है ,घरों से निकलो आंदोलनों में शरीक हो नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके खेत और खलिहानो पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा।

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