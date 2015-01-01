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दौरा कर फसलों का निरीक्षण:फसलों में लगने वाले रोगों, कीटों व रोकथाम के उपायों की दी जानकारी

दौसा3 घंटे पहले
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कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों का दौरा कर फसलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों को फसलों में लगने वाले रोगों की रोकथाम के उपायों की जानकारी दी। कृषि पर्यवेक्षक अनीता शर्मा ने किसानों को जानकारी देते हुए कहा कि खेतों में गेहूं व सरसों की फसल होने के कारण फसलों की समय पर निराई गुड़ाई कर पौधों की संख्या कम करनी चाहिए। सहकारिता विभाग की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समिति के मैनेजर उमाशंकर शर्मा ने किसानों को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत रबी की फसल एवं खरीफ की फसल में मिलने वाले ऋण के बारे में किसानों को जानकारी दी। इस दौरान जितेंद्र कुमार शर्मा रामजीलाल मोतीलाल मीणा भगवान सहाय मीणा सीता देवी कमली देवी संतोष देवी सावित्री देवी सहित अनेकों किसान महिलाएं मौजूद थे

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