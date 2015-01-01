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विधिक शिविर:विधिक शिविर में अधिकारों के लिए किया जागरूक

दौसा2 घंटे पहले
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बाल दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने नेशनल एज्यूकेशन डे व 14 नवम्बर को बाल दिवस के संदर्भ में राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने निरूद्ध बालकाें एवं स्टॉफ को शिक्षा के महत्व को बताते हुए सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह से समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों के बारे में बताया। इसे रोकने के लिए बनाए कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी प्रदान की गई। पोस्टर, पेंटिंग, निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, कविता-गीत लेखन एवं कहानी लेखन प्रतियोगिताओं में गृह स्तर पर एवं जिला स्तर पर भाग लेने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालकों को प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया गया। उन्होंने गृह अधीक्षक को कोविड-19 महामारी के संबंध में गाइड लाइन का पूर्ण पालना करने के निर्देश दिए।

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