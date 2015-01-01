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मंडी सचिव को हटाया:कार्मिक से गाली-गलौज करने पर मंडी सचिव को हटाया

दौसा2 दिन पहले
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कृषि उपज मंडी की सचिव संतोष कुमारी मीणा को शासन उप सचिव ब्रज गुप्ता ने निलंबित कर दिया है।गुप्ता ने बताया कि तत्परता तथा शिष्टता से संबंधित नियम के अंतर्गत राजकीय कार्मिक को गाली गलौज करने तथा मुकदमे में फंसाने की धमकी देने और आचरण नियमों के विपरीत कार्य करने व अनुचित व अशोभनीय व्यवहार करने पर सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।निलंबन काल में सचिव का मुख्यालय कृषि विपणन विभाग निदेशालय जयपुर में रहेगा। गौरतलब है कि गत दिनों कृषि उपज मंडी में पल्लेदारों की हड़ताल के दौरान व्यापारियों ने कलेक्टर को शिकायत कर सचिव पर अभद्रता करने के आरोप लगाए थे। इस पर सचिव को एपीओ कर दिया गया था।

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