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खुशियों की शॉपिंग:दैनिक भास्कर के खुशियों की शॉपिंग में प्रथम पुरस्कार मिक्सर ग्राइंडर ज्यूसर मिलते ही खिला मनीष का चेहरा

दौसा2 घंटे पहले
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दैनिक भास्कर के खुशियों की शाॅपिंग में दूसरे लक्की ड्राॅ के विजेताओं को पुरस्कार वितरण भास्कर कार्यालय में किया गया।प्रथम पुरस्कार मिक्सर ग्राइंडर ज्यूसर मनीष प्रजापत को दिया गया। पुरस्कार पाकर मनीष का चेहरा खुशी से खिल उठा। इस अवसर पर मनीष ने बताया कि वह शुरू से ही दैनिक भास्कर का पाठक रहा है। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सरोकार के कार्य बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाओ अभियान, शराबबंदी आदि प्रशंसनीय रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपनी विश्वसनीयता के कारण ही सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला पहला अखबार बना है। इस दौरान रूप लक्ष्मी ज्वैलर्स के रामावतार सोनी, डोवठा वाला के सौरभ डोवठा, नावल्टी लाइफ स्टाइल के हितेश शाहरा, विनायक डेंटल हॉस्पिटल के डाॅ. घनश्याम खंडेलवाल, गोकुलधाम के विश्वेश शर्मा, ठाकुर एडविजन के डायरेक्टर देवेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के मार्केटिंग मैनेजर कुलदीप शर्मा आदि मौजूद थे।

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