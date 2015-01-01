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रैन बसेरों में दवाएं एक्सपायरी डेट की:रैन बसेरों में फर्स्ट एड बाॅक्स में दवाएं एक्सपायरी डेट की, रजाइयां भी गंदी

दौसा24 मिनट पहले
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  • एडीजे के निरीक्षण में खुली पोल, कोरोना गाइड लाइन का भी पालन नहीं

जिला मुख्यालय पर संचालित रैन बसेरों में लोगों के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका नजारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा के औचक निरीक्षण में देखने को मिला।कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए नगर परिषद द्वारा संचालित रैन बसेरों का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने औचक निरीक्षण किया। गांधी तिराहे स्थित रैन बसेरे में फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ दवाइयां एक्सपायरी डेट की पाई गई। जिस पर सचिव द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए एक्सपायरी डेट की दवाइयों को तुरंत हटाने तथा कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए नियमित रूप से हाइपो क्लोराइड का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए। सफाई व्यवस्था सही नहीं पाई गई, रजाई व कम्बल गंदे मिले। रैन बसेरे में मास्क व सेनिटाइजर की भी व्यवस्था नहीं मिली, वहीं सीसीटीवी कैमरे भी नहीं चल रहे थे। रैन बसेरे में हाइपो क्लोराइड का भी नियमित छिड़काव नहीं किया जा रहा था।इस दौरान सचिव ने रैन बसेरे में ठहरने वाले व्यक्तियों को कड़ाके की पड़ रही ठंड से बचाने के लिए रजाई गद्दे, कंबल, पेयजल, फर्स्ट एड बॉक्स, शौचालय व स्नानघर की साफ-सफाई आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। रैनबसेरों में महिलाओं व पुरुषों के लिए पृथक आवास की व्यवस्था की गई है। सचिव ने अधिक से अधिक लोगों को रैन बसेरों की लोकेशन की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि सर्दी के मौसम में कोई बेसहारा, गरीब व बेघर व्यक्ति खुले में सोने के लिए बाध्य नहीं हो।

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