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ज्ञापन:बेसहारा गायों के उपचार के लिए संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

दौसा24 मिनट पहले
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शहर के नागरिकों द्वारा संभागीय आयुक्त समित शर्मा को ज्ञापन देकर बेसहारा गायों के उपचार की मांग की गई गौ सेवक सुशील शर्मा ने बताया कि पशु चिकित्सालय में 24 घण्टे उपचार इमरजेंसी, एक्सीडेंटल घायल पशु को भर्ती के बन्द वार्ड को चालू करने,एक्सरे सोनोग्राफी मशीनें की सुविधा, एक्सिडेंटल घायल पशु गोवंश उपचार के लिए 24 घण्टे हेल्पलाइन नम्बर जारी करने की मांग की है।उन्होंने बताया कि नगर परिषद आयुक्त द्वारा प्रशासन से नगर परिषद की गौशाला कांजी हाउस निर्माण के लिए भूमि आंवटन अभी तक लम्बित है। प्रशासन नगर परिषद को गौशाला भूमि आवंटित करे जिससे लावारिस गोवंश को जल्द आसरा मिल सके। संभागीय आयुक्त ने कहा कि आप खुद हित के लिए नही बल्कि जीव हित मे आए हो और इनको संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही का आवश्वासन दिया। इस दौरान लक्ष्मण चौधरी, अशोकगुप्ता, मोहन लाल शर्मा, रूपनारायण मामोडिया, शिवचरण भंडाणा, कैलाश गोठड़ा, नवल खण्डेलवाल, सतीश शर्मा, ब्रजराज शर्मा मौजूद रहे।

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