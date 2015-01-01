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मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम:विशेष योग्यजनों की ट्राई साइकिल रैली निकालकर नाम जुड़वाने का दिया संदेश

दौसा24 मिनट पहले
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  • कलेक्टर ने रैली को किया रवाना

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को विशेष योग्यजनों की ट्राई साइकिल रैली निकालकर नाम जुड़वाने का संदेश दिया गया।रैली में दिव्यांग मतदाताओं ने ट्राई साइकिल, स्कूटी एवं बैसाखी के सहारे भाग लेकर अपना दमखम दिखाया तथा मतदान करने एवं परिजनों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का संकल्प लिया। विशेष योग्यजनों की इस रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांगों की रैली के साथ पैदल चलकर इनकी हौसला अफजाई भी की। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है तथा प्राथमिकता से इनका मतदान करवाया जाता है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग युवाओं का नाम जुड़वाने के लिए क्लस्टर कैंप का आयोजन भी किया गया है। 21 दिसंबर तक नाम जोड़े जाने का कार्य जारी रहेगा। समाज के सभी लोगों को नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश मीणा , सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राजेंद्र गुर्जर एवं स्वीप कार्यक्रम के समन्वयक महेश आचार्य मौजूद रहे। रैली का समापन स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एल के बालोत ने किया। जिला परिषद प्रांगण में दिव्यांग मतदाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता को मतदान करने का अधिकार है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले नाम जुड़वाना आवश्यक है। तीन-चार दिन में मतदाता अपना नाम बीएलओ को फार्म जमा करवा कर अथवा ई मित्र के माध्यम से अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से नाम जुड़वाने का कार्य कर कर सकते हैं। काव्य गोष्ठी आजपुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 18 दिसंबर को वेब काव्य गोष्ठी रोटरी क्लब के सौजन्य से किया जाएगा।मास्क का उपयोग करने व हाथ धोने की शपथ दिलाईमहवा| मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर ट्राई साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। नोडल स्वीप प्रभारी अधिशासी अधिकारी तेजराम मीणा ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने व मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के माध्यम से 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हो रहे युवाओं के विधानसभा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, मृत, स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम विलोपन तथा सूचियों को शुद्धिकरण करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत समाज कल्याण विभाग के सहयोग से दिव्यांगों द्वारा ट्राई साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कोविड के लिए मास्क का उपयोग करना तथा बार बार हाथ धोने की शपथ दिलाई गई। ट्राई साइकिल रैली को बलराज मीणा छात्रावास अधीक्षक महवा, डॉ. माधव खंडेलवाल वार्ड पार्षद महवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पंचायत समिति कार्यालय से रवाना किया। कार्यक्रम का संचालन रोहिताश कुमार ने किया। इस अवसर पर राजेश मीणा, विजय सिंह, जितेंद्र पोसवाल, वेद प्रकाश मीणा, दिलीप सिंह, आशीष, जितेंद्र सेन, राजेश कुमार, गौरव अग्रवाल, कमलसिंह, हरकेश, गंगाराम, पिंकी सहित दिव्यांग व आम जागरूक मतदाता मौजूद थे।

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