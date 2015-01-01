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आर्थिक सहायता:मिशन मुकेश शर्मा नांगल चांपा के समापन 1 लाख रुपये की नगद सहायता राशि दी

दौसा2 घंटे पहले
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मिशन मुकेश शर्मा नांगल चांपा का गुरुवार समापन किया गया। समापन समारोह में विप्रसेना प्रमुख सुनील तिवारी द्वारा 1 लाख रुपए की नकद सहायता राशि पूनम व दोनों बच्चों को समस्त ग्राम वासियों की उपस्थिति में दी गई। अखिल भारतीय ब्रामण महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नरेन्द्र कुमार, विप्रसेना जिला अध्यक्ष राजकुमार, प्रदेश महामंत्री दीपक जोशी, समाज सेवी जितेन्द्र नांगल चांपा, ओमप्रकाश गुरुजी, पंडित चिरंजीलाल, सुरेश, रामदयाल, अवदेश, महेन्द्र सहित अनेक लोग मौजूद थे।

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