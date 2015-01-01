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रास्ते में कीचड़:भोजवाड़ा में आम रास्ते में कीचड़, लोगों ने प्रदर्शन कर जताया रोष

दौसा24 मिनट पहले
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धनावड़ प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए हर तरह के जतन किये जा रहे है व लोगो को जागरूक करने के लिए लाखों रु प्रचार प्रसार में खर्च किये जा रहे हो लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालात अब भी जस के तस बने हुए है। ग्राम भोजवाड़ा में आम रास्ते मे कीचड़ भरा रहने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध करके रोष जताया । ग्रामीण बंटी कुमार व लोकेश शर्मा ने बताया कि हाईवे से होकर कोलवा की तरफ आने जाने का मुख्य रास्ता है। जिसमे हमेशा पानी भरा रहता है। जिसके कारण लोगो को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है । बताया कि कई वाहन चालक रात के समय मे फिसलकर चोटिल भी हो चुके है तथा रास्ते मे हमेशा पानी भरा रहने से मच्छर भी पैदा हो रहे है जिसके कारण आसपास के घरों में रहने वाले लोगो को बीमारी का भय भी सताने लगा है । पास में पानी का टैंक बना हुआ है जिसके चारों तरफ नाली का गंदा पानी भरा रहने से महिलाओं को पानी लाने में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत द्वारा नाली का निर्माण कराकर पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए तो आम रास्ते मे पानी नही भरे व कीचड़ होने से भी छुटकारा मिल जाय। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा साफ सफाई पर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है जिसके कारण आमजन को कीचड़ से होकर गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है ।

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