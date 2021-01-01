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साइकिल रैली:वैक्सीनेशन के लिए डरने की जरुरत नहीं,जागरूकता के लिए निकाली साइकिल रैली

दौसा3 घंटे पहले
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  • कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी

जिला व पुलिस प्रशासन, रोटरी क्लब व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में रविवार को इंटरनल हॉस्पिटल के सहयोग से जल संरक्षण व कोरोना वैक्सीन जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया।रैली को कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर पीयूष सामरिया ने हरी झंडी दिखाकर किया। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली फ्रेम इंटर नेशनल स्कूल पहुंची, जहां विधिवत समापन हुआ।समारोह में कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कहा कि इस महामारी से जागरूक रहकर ही जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इससे डरने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की। एसपी अनिल बेनीवाल ने कहा कि हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर समय पर बीमारियों से मुक्ति पाने की बात कही। नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी, पूर्व पीएमओ डॉ. महेश शर्मा, फ्रेम इंटर नेशनल स्कूल के डायरेक्टर मृदुल सिसोदिया, डीएफओ केतन कुमार, रोटरी क्लब अध्यक्ष संजय जैन ने रैली में भाग लेने वालों को मेडल व सर्टिफिकेट वितरित किए। कवयित्री सपना सोनी ने कविता के माध्यमसे जागरूक किया।हर 5 किमी पर रहा पड़ावसाइकिल रैली के दौरान हर 5 किमी पर पड़ाव रखा गया, जिसमें प्रथम पड़ाव मानगंज में हुआ, वहीं दूसरा पड़ाव 10 किमी पर जयपुर रोड आदर्श विद्या मंदिर स्कूल व अंतिम पड़ाव 15 किमी फ्रेम इंटर नेशनल स्कूल में हुआ। जहां रैली का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस बीच में कला जत्था के कलाकारों का रथ मनोरंजन करते हुए साइकिल यात्रा के साथ चला।जगह जगह हुआ स्वागतवैक्सीनेशन को लेकर निकाली साइकिल रैली का शहर में कई जगह पर स्वागत किया गया। प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था का विशेष योगदान रहा, जिला अस्पताल की एंबुलेंस साइकिल यात्रा के साथ साथ चली। राजस्थान राइडर्स जयपुर का 20 सदस्य दल भी साइकिल राइडिंग करते हुए जयपुर से दौसा पहुंचे, जिनको कलेक्टर एसपी द्वारा सम्मानित किया गया।यह रहे मौजूदकार्यक्रम में इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर के अभिषेक चौधरी, अनिल मैठी, मनोज मलिक, अशोक गुप्ता, रवि कुंतल, नवल खंडेलवाल, शिवशंकर सोनी, अंकित जैन, मनोज सोनी, रूपेश खंडेलवाल, आशीष खंडेलवाल, हितेश गुप्ता, हनुमान गुप्ता, जुगल गुप्ता, प्रीतिपाल सिंह, विनोद गौड़, पुनीत खंडेलवाल, पवन सोनी, पीयूष खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम कासंचालन महेश आचार्य ने किया।

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